Столицу Греции накрыла оранжевая мгла от пыли из Сахары

Греческую столицу Афины накануне накрыла оранжевая мгла из-за волны пыли из пустыни Сахара.

Об этом сообщает BBC, пишет "Европейская правда".

Подобные облака пустынной пыли уже накрывали Грецию в конце марта и в начале апреля. Они также накрыли часть Швейцарии и южную Францию.

Kathimerini

Качество воздуха ухудшилось во многих районах страны, и в среду утром из-за пыли не было видно Акрополь в Афинах. Облако достигло на север вплоть до Салоник.

Местные чиновники призвали людей, имеющих респираторные заболевания, ограничить время пребывания на открытом воздухе, носить защитные маски и избегать физических упражнений, пока облака пыли не развеются.

Kathimerini

Kathimerini

Атмосфера, особенно на юге Греции, стала душной из-за сочетания пыли и высоких температур.

Как сообщает Kathimerini, по прогнозам метеорологов, в течение среды, 24 апреля, облако пыли над Грецией будет постепенно уменьшаться, поскольку ветер будет относить его дальше на восток.

Напомним, в конце марта часть Европы была затянута чрезвычайно редким облаком пыли, которое поднялось из пустыни Сахара.