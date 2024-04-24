В Бундестаге требуют от Шольца дать Taurus Украине после одобрения помощи Сенатом США

Председатель комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерманн призывает канцлера Олафа Шольца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus после одобрения миллиардной помощи Сенатом США.

Заявление немецкого депутата приводит n-tv, сообщает "Европейская правда".

Штрак-Циммерманн напомнила, что согласно сообщениям СМИ, в первом пакете помощи от США для Украины будут дальнобойные ракеты ATACMS.

"Канцлер всегда уверял нас, что он ориентируется на Соединенные Штаты", – сказала она.

По словам депутата, это достаточная причина для того, "чтобы действовать уже сейчас в вопросе Taurus".

Ранее фракция оппозиционного Христианско-демократического союза призвала главу британского правительства Риши Сунака, который сегодня посетит Берлин, давить на Шольца относительно поставки Украине крылатых ракет.

Напомним, 23 апреля Сенат одобрил законодательный пакет, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Президент США Джо Байден намерен подписать документ в среду, 24 апреля.