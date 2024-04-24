Грузія продовжила термін безвізового перебування для громадян України до трьох років

Уряд Грузії збільшив до трьох років термін безвізового перебування у країні для громадян України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

Відповідні зміни внесено до постанови уряду №255 "Про затвердження списку країн, громадяни яких можуть в'їжджати до Грузії без візи" від 5 червня 2015 року.

Згідно з поправкою, громадянам України дозволено в'їзд до Грузії без візи та перебування у країні протягом повних трьох років.

Раніше цей термін був обмежений одним роком, у лютому 2023 року його було продовжено до двох.

Решта списку країн, для яких діє право безвізового перебування протягом року, у тому числі Росії, залишився без змін.

За інформацією Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців, станом на жовтень 2023 року в Грузії перебували близько 27 тисяч громадян України.

Раніше прем’єр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Київ буцімто "хоче відкрити другий фронт" у Грузії. Такі заяви неодноразово лунали від політиків керівної "Грузинської мрії" у відповідь на дорікання, що Грузія недостатньо рішуче підтримує Україну.