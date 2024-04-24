Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины до трех лет

Правительство Грузии увеличило до трех лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 "Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы" от 5 июня 2015 года.

Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных трех лет.

Ранее этот срок был ограничен одним годом, в феврале 2023 года он был продлен до двух.

Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе России, остался без изменений.

По информации Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, по состоянию на октябрь 2023 года в Грузии было около 27 тысяч граждан Украины.

Ранее премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Киев якобы "хочет открыть второй фронт" в Грузии. Такие заявления неоднократно звучали от политиков правящей "Грузинской мечты" в ответ на упреки, что Грузия недостаточно решительно поддерживает Украину.