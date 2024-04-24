У Греції депутату загрожує кримінальна справа через бійку в парламенті

Спікер парламенту Греції Константін Тассулас заявив, що буде вимагати висунення кримінальних звинувачень проти законодавця, який нібито вдарив колегу під час дебатів у середу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Члена парламенту, ім’я якого не називають, відсторонили від роботи на 15 днів після бійки, яка сталася біля зали для дебатів. Її свідками були кілька його колег.

"Ми можемо висунути обвинувачення виконавцю цього підлого та варварського нападу, звинуватити його у скоєнні тяжкого злочину за прискореною процедурою", – сказав Тассулас.

За його словами, депутатська недоторканність поширюється на проступки, але не на кримінальні злочини.

Він додав, що доручив поліцейському департаменту парламенту супроводити законодавця до органів прокуратури.

Бійка сталася за кілька годин до того, як Верховний суд Греції має опублікувати список політичних партій, які виконали вимоги для висування кандидатів на виборах до Європарламенту, що відбудуться 9 червня.

Суд розгляне клопотання трьох політичних партій про виключення ультраправої партії "Спартанці" через її ймовірні зв'язки з крайньо правою політсилою "Золотий світанок", провідні члени якої були ув'язнені 2020 року за звинуваченням у причетності до злочинної організації.

Раніше в Греції лідер опозиційної партії СІРІЗА Стефанос Касселакіс піддався глузуванню з боку колег і політичних опонентів після заяви про те, що під час обряду хрещення в дитинстві йому було явлено божественне знамення.

Перед цим на засіданні юридичного комітету парламенту Грузії, де обговорювали скандальний проєкт закону "про прозорість іноземного впливу", один з опозиційних депутатів побився з представником керівної партії.