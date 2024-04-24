В Греции депутату грозит уголовное дело из-за драки в парламенте

Спикер парламента Греции Константин Тассулас заявил, что потребует предъявления уголовных обвинений законодателю, якобы ударившему коллегу во время дебатов в среду.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Члена парламента, чье имя не называют, отстранили от работы на 15 дней после потасовки, которая произошла у зала для дебатов. Ее свидетелями были несколько его коллег.

"Мы можем предъявить обвинение исполнителю этого подлого и варварского нападения, обвинить его в совершении тяжкого преступления по ускоренной процедуре", – сказал Тассулас.

По его словам, депутатская неприкосновенность распространяется на проступки, но не уголовные преступления.

Он добавил, что поручил полицейскому департаменту парламента сопроводить законодателя в органы прокуратуры.

Потасовка произошла за несколько часов до того, как Верховный суд Греции должен опубликовать список политических партий, которые выполнили требования для выдвижения кандидатов на выборах в Европарламент, которые состоятся 9 июня.

Суд рассмотрит ходатайство трех политических партий об исключении ультраправой партии "Спартанцы" из-за ее вероятных связей с крайне правой политсилой "Золотой рассвет", ведущие члены которой были заключены в 2020 году по обвинению в причастности к преступной организации.

Ранее в Греции лидер оппозиционной партии СИРИЗА Стефанос Касселакис подвергся насмешкам со стороны коллег и политических оппонентов после заявления о том, что во время обряда крещения в детстве ему явилось божественное знамение.

Перед этим на заседании юридического комитета парламента Грузии, где обсуждали скандальный проект закона "о прозрачности иностранного влияния", один из оппозиционных депутатов подрался с представителем правящей партии.