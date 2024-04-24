На части территории Румынии выпал грязный дождь с пылью из Сахары

На юге и востоке Румынии во многих местах выпал грязный дождь с высокой концентрацией пыли из пустыни Сахара.

Об этом сообщает Digi24, пишет "Европейская правда".

Румыны массово публикуют в соцсетях фотографии автомобилей, которые после ночных осадков словно облиты грязной водой. Грязные следы остались также на деревьях, цветах, окнах и на всех предметах на улице.

Врачи предупредили, что людям, которые имеют определенные проблемы с органами дыхания и очень чувствительны к качеству воздуха, в ближайшие сутки лучше не выходить из дома.

В национальном метеорологическом агентстве объявили, что воздушные массы с пылью из Сахары будут оставаться над территорией Румынии еще в первой половине дня среды, а затем пойдут дальше на северо-восток.

Как известно, в южных областях Украины также сообщали о грязных дождях из-за пыли из Сахары; Укргидрометцентр предупреждает, что эти воздушные массы останутся над территорией страны еще два дня.

Столицу Греции из-за пыли из Сахары накрыла оранжевая мгла.