Остін та Шаппс обговорили рекордний пакет військової допомоги Україні від Британії

Міністри оборони США Ллойд Остін та Великої Британії Грант Шаппс провели телефонну розмову, яка, зокрема, стосувалася оголошення Лондоном свого рекордного пакета військової допомоги для України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Пентагон.

У пресрелізі йдеться, що очільники оборонних відомств обговорили виділення Україні 500 млн фунтів військової підтримки та намір британського прем'єра Ріші Сунака швидко надати Києву найбільший пакет ключових засобів й додаткових боєприпасів з часу початку широкомасштабної війни РФ проти України.

Згідно з повідомленням, Остін привітав новину щодо наміру Лондона збільшити свої витрати на оборону з 2,3% до 2,5% до 2030 року.

"Лідери погодилися, що збільшення оборонних витрат дозволить зробити значні інвестиції в модернізацію та оборонно-промисловий комплекс", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, у вівторок Сунак під час візиту у Варшаву оголосив рекордний пакет військової допомоги для України від Сполученого Королівства.

Йдеться про надання понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищених автомобілів Husky, бронемашин і десятків машин підвищеної прохідності.

Нагадаємо, після завчасного оголошення Лондона про новий пакет допомоги Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.