Остин и Шаппс обсудили рекордный пакет военной помощи Украине от Британии

Министры обороны США Ллойд Остин и Великобритании Грант Шаппс провели телефонный разговор, который, в частности, касался объявления Лондоном своего рекордного пакета военной помощи для Украины.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Пентагон.

В пресс-релизе говорится, что главы оборонных ведомств обсудили выделение Украине 500 млн фунтов военной поддержки и намерение британского премьера Риши Сунака быстро предоставить Киеву крупнейший пакет ключевых средств и дополнительных боеприпасов с момента начала широкомасштабной войны РФ против Украины.

Согласно сообщению, Остин приветствовал новость о намерении Лондона увеличить свои расходы на оборону с 2,3% до 2,5% к 2030 году.

"Лидеры согласились, что увеличение оборонных расходов позволит сделать значительные инвестиции в модернизацию и оборонно-промышленный комплекс", – говорится в заявлении.

Напомним, во вторник Сунак во время визита в Варшаву объявил рекордный пакет военной помощи для Украины от Соединенного Королевства.

Ранее в сообщении пресс-службы отмечали, что речь идет о более 1600 боевых ракет и ракет ПВО, а среди техники – о защищенных автомобилях Husky, бронемашинах и десятках машин повышенной проходимости.

Напомним, после заблаговременного объявления Лондона о новом пакете помощи Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.