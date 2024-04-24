Лукашенко: Применение ядерного оружия – наше с Путиным дело

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что применение российского ядерного оружия на территории страны решает он с Владимиром Путиным.

Такое Лукашенко рассказал на заседании Всебелорусского народного собрания 24 апреля, передает "Европейская правда" со ссылкой на БЕЛТА.

На вопрос, прописан ли механизм применения ядерного оружия в новой Военной доктрине, Лукашенко ответил отрицательно.

"Механизм не прописан. Это наше дело с Путиным. Более того, не только по тактическому, но и по обычному оружию мы советуемся, как, когда и где применять. Поэтому там, где надо, оно прописано", – сказал белорусский диктатор.

Он напомнил, что "как-то обмолвился" о существовании указа, где "прописана формула применения и ракетного ядерного тактического оружия, и бомб, которые подвешиваются под самолет".

"Все это прописано, и понятно, как действовать и что делать. Но я сейчас об этом меньше говорю, потому что это, наверное, не очень хорошо, когда мы говорим о ядерном оружии. Это страшное оружие, которое не дай бог придется применить", – решил Лукашенко.

В мае 2023 года министры обороны России и Беларуси подписали документы о размещении тактического ядерного оружия на белорусской территории. В следующем месяце президент РФ Владимир Путин заявил, что часть ядерного оружия РФ уже находится в Беларуси.

А в конце июня самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко поручил разработать "алгоритм применения" ядерного оружия, которое дислоцирует Россия.

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