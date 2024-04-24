Зеленський подякував США за рішення про нову допомогу

Президент України Володимир Зеленський відреагував на остаточне затвердження у США пакету законодавства із 61 млрд доларів на подальшу підтримку України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у щоденному відеозверненні.

"Шлях довжиною пів року подолали. Хтоб що не казав, але ми здобуваємо підтримку, якої потребуємо – потребуємо, щоб надалі захищати життя від російських ударів… Я вдячний Президенту Байдену і Конгресу, усім американцям, які відчувають, що потрібно вибивати землю з-під ніг у Путіна, не підкорятися йому, і лише так буде дійсно менше загроз свободі. Разом ми можемо це забезпечити", – заявив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що у попередні дні українська сторона на усіх рівнях активно взаємодіяла зі США щодо змісту найближчого пакету допомоги, який вирушить в Україну, "щоб наповнити пакет саме такою зброєю, яка потрібна нашим воїнам –від ATACMS і артилерії, від протитанкової зброї і ракет до HIMARS до необхідної ППО і техніки".

Президент окремо подякував американцям, які працюють на підприємствах оборонпрому і виготовляють те озброєння, яке допомагає Україні захищатися.

"Кожен прояв підтримки нашого захисту зараз робить сильнішими обидва наші народи і усіх наших партнерів, увесь світ, який прагне жити за правилами, а не в умовах насильства і хаосу. Зараз будемо робити все, аби компенсувати пів року, які пройшли у дебатах, у сумнівах. Те, що російський окупант зміг за цей час, те, що Путін тепер планує, ми маємо розвернути проти нього", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, увечері за київським часом президент США Джо Байден оголосив, що підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства щодо нового фінансування на підтримку України, та що перша партія допомоги вирушить в дорогу у найближчі години.

Майже одразу ж Пентагон розкрив деталі нового пакету допомоги на 1 млрд доларів.