В США заявили, что Китай "выбрал сторону" и не претендует на нейтралитет в войне РФ против Украины

Посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что Китай помогает России достичь своих военных целей в Украине, продолжая продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.

Об этом американский дипломат заявила в интервью Politico, сообщает "Европейская правда".

По ее словам, Китай "выбирает сторону" и больше не может претендовать на нейтральную позицию в войне РФ против Украины.

"КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом случае, они фактически выбирают сторону. Я думаю, что когда КНР пытается изобразить себя нейтральной стороной, когда речь идет об этой войне, мы на это не купимся", – отметила Смит.

Посол подчеркнула, что США "все чаще наблюдают материальную поддержку" России со стороны Китая, добавив, что эти товары двойного назначения сыграли решающую роль в помощи Москве достичь некоторых из ее целей против Украины.

"Если бы они не предоставляли некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, Россия была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с продолжением некоторых из этих актов агрессии", – сказала она.

Смит рассказала, что Китай предоставляет РФ "станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, которая используется как метательный заряд".

Посол добавила, что пока нет доказательств того, что Китай оказывает "военную поддержку" России, однако страна предоставляет товары, которые используются как в военных, так и гражданских целях – и это помогает РФ в войне против Украины.

"Во многих случаях мы видим поток компонентов двойного назначения, которые, по сути, позволяют России вести эту захватническую войну в Украине", – сказала она.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.

Перед этим министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен заявила, что США предупредили Китай о последствиях из-за помощи России со стороны его банков и компаний в войне против Украины, а также готовы отвечать мерами на резкий рост дешевого экспорта из КНР.

В то же время Соединенные Штаты не видят доказательств того, что Китай оказывает России прямую военную поддержку.