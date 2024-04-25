Зеленський зустрівся у Києві з міністром фінансів Британії: говорили про санкції

Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що зустрівся з міністром фінансів Великої Британії Джеремі Гантом у Києві та закликав посилити санкції проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у Twitter (X).

Він подякував Ганту за найбільший пакет оборонної допомоги від Великої Британії на суму пів мільярда фунтів стерлінгів.

"Приділили особливу увагу санкційній політиці. Важливо розширювати обмежувальні заходи проти Росії та унеможливлювати обхід санкцій", – написав Зеленський.

"Дякую народу, уряду, прем’єр-міністру та парламенту Великої Британії за підтримку України з перших днів російського вторгнення. Високо цінуємо партнерство між нашими державами", – додав він.

Гант також зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та іншими міністрами пізніше в четвер.

Нагадаємо, у вівторок прем'єр Великої Британії Ріші Сунак під час візиту у Варшаву оголосив рекордний пакет військової допомоги для України від Сполученого Королівства.

Йдеться про надання понад 1 600 бойових ракет і ракет ППО, а серед техніки – захищених автомобілів Husky, бронемашин і десятків машин підвищеної прохідності.

Нагадаємо, після завчасного оголошення Лондона про новий пакет допомоги Ріші Сунак і президент України Володимир Зеленський провели телефонну розмову.