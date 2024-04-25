Зеленский встретился в Киеве с министром финансов Британии: говорили о санкциях

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что встретился с министром финансов Великобритании Джереми Хантом в Киеве и призвал усилить санкции против России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Twitter (X).

Он поблагодарил Ханта за самый большой пакет оборонной помощи от Великобритании на сумму полмиллиарда фунтов стерлингов.

"Уделили особое внимание санкционной политике. Важно расширять ограничительные меры против России и делать невозможным обход санкций", – написал Зеленский.

"Спасибо народу, правительству, премьер-министру и парламенту Великобритании за поддержку Украины с первых дней российского вторжения. Высоко ценим партнерство между нашими государствами", – добавил он.

Хант также встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем и другими министрами позже в четверг.

Напомним, во вторник премьер Великобритании Риши Сунак во время визита в Варшаву объявил рекордный пакет военной помощи для Украины от Соединенного Королевства.

Речь идет о предоставлении более 1 600 боевых ракет и ракет ПВО, а среди техники – защищенных автомобилей Husky, бронемашин и десятков машин повышенной проходимости.

Напомним, после заблаговременного объявления Лондона о новом пакете помощи Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.