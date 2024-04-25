США схвалили продаж ракет Польщі на понад $1,2 млрд

Державний департамент США схвалив продаж Польщі протирадіолокаційних керованих ракет підвищеної дальності AARGM-ER.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Агентство зі співробітництва в галузі безпеки Пентагону.

Сума угоди, до якої входять самі ракети, а також пов'язані з ними елементи логістики і програмної підтримки, складає $1,275 млрд.

"Агентство оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію, повідомивши Конгрес про цей можливий продаж", – йдеться у повідомленні.

Уряд Польщі запросив закупівлю 360 ракет AARGM-ER, вісім додаткових секцій наведення і вісім додаткових секцій управління AGM-88G AARGM-ER, а також допоміжне обладнання, запасні та ремонтні частини, пакет техдокументації, програмне, навчання та інші елементи.

"Запропонований продаж сприятиме досягненню зовнішньополітичних цілей і цілей національної безпеки Сполучених Штатів шляхом посилення безпеки країни-члена НАТО, яка є рушієм політичної стабільності і економічного прогресу в Європі", – додали в агентстві.

Нещодавно стало відомо, що в рамках своєї підтримки Велика Британія направить до Польщі винищувачі Typhoon для захисту повітряного простору країни.

Згідно з дослідженням Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), глобальні військові витрати досягли 2,443 трлн доларів у 2023 році, що означає зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком і те, що темпи зростання були найвищими з 2009 року.