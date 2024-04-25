США одобрили продажу ракет Польше более чем на $1,2 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу Польше противорадиолокационных управляемых ракет повышенной дальности AARGM-ER.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Сумма сделки, в которую входят сами ракеты, а также связанные с ними элементы логистики и программной поддержки, составляет $1,275 млрд.

"Агентство оборонной безопасности и сотрудничества предоставило необходимую сертификацию, уведомив Конгресс об этой возможной продаже", – говорится в сообщении.

Правительство Польши запросило закупку 360 ракет AARGM-ER, восемь дополнительных секций наведения и восемь дополнительных секций управления AGM-88G AARGM-ER, а также вспомогательное оборудование, запасные и ремонтные части, пакет техдокументации, программное, обучение и другие элементы.

"Предложенная продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и целей национальной безопасности Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны-члена НАТО, которая является двигателем политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – добавили в агентстве.

Недавно стало известно, что в рамках своей поддержки Великобритания направит в Польшу истребители Typhoon для защиты воздушного пространства страны.

Согласно исследованию Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), глобальные военные расходы достигли 2,443 трлн долларов в 2023 году, что означает рост на 6,8% по сравнению с предыдущим годом и то, что темпы роста были самыми высокими с 2009 года.