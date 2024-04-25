Президент Польщі запросив прем’єра поговорити про ядерну зброю

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що запросив прем'єр-міністра Дональда Туска до президентського палацу 1 травня, щоб обговорити з ним, серед іншого, розміщення ядерної зброї за програмою НАТО Nuclear Sharing.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телеканал TVN24.

Дуда нагадав, що під час його нещодавнього візиту до Сполучених Штатів питання програми Nuclear Sharing і можливої участі в ній Польщі "виникало в розмовах з політиками і журналістами".

"Я дав коментар з цього приводу для польської газети. Прем'єр-міністр Дональд Туск тоді сказав, що хотів би зустрітися зі мною на цю тему і поговорити. Я відповів, що, звичайно, готовий", – сказав Дуда.

Він повідомив, що направив запрошення прем'єр-міністру про зустріч 1 травня до полудня.

Нагадаємо, в інтерв’ю, яке з’явилося 22 квітня в газеті Fakt, польський президент заявив, що в разі рішення союзників "про розміщення ядерної зброї в межах спільного використання ядерної зброї також і на нашій території, з метою зміцнення безпеки східного флангу НАТО", Варшава буде готова до цього.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск різко прокоментував цю заяву.

"Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Дудою, тому що це питання стосується безпосередньо і дуже однозначно польської безпеки. І я хотів би добре зрозуміти наміри пана президента", – сказав прем’єр Польщі.

Він заявив, що "ця ідея є дуже масовою і дуже серйозною"

"Я хотів би знати всі обставини, які спонукали президента зробити цю заяву", – зазначив Туск.

Nuclear Sharing – це програма НАТО, яка діє з 1960-х років. Це один з елементів ядерного стримування НАТО, що пов'язує США та їхніх європейських союзників, які не мають власної ядерної зброї. Це практичне поширення ядерної парасольки США на Європу.

Попередній уряд Польщі активно підтримував ідею долучення до програми ядерного обміну серед країн НАТО у відповідь на рішення РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах у межах стримування.