У Лукашенко заявили, что сорвали "атаку дронов из Литвы" на Минск

Руководитель Комитета госбезопасности Беларуси заявил о якобы сорванной "атаке беспилотниками" на Минск с территории Литвы.

Как сообщает "Европейская правда", слова белорусского чиновника приводят российские агентства, среди которых ТАСС.

Глава КГБ Иван Тертель заявил, что КГБ в сотрудничестве с другими силовиками "в последнее время провел ряд острых чекистских мероприятий, позволивших предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и его пригородах".

Тертель добавил, что "детальную информацию озвучить общественности пока не представляется возможным".

Никаких других фактов о "сорванной атаке" в заявлении не приводится.

За день до этого самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применение ядерного оружия – "его с Путиным дело".

Напомним, в Литве думают над установлением ограничений на количество поездок, которые могут осуществлять домой белорусы или россияне-резиденты Литвы, из соображений нацбезопасности.