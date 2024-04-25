Будапешт підтвердив, що Сі Цзіньпін відвідає Угорщину на початку травня

Керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Будапешт у дні між 8 по 10 травня в межах поїздки до Європи.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на брифінгу в четвер, повідомляє Telex.

За його словами, Сі Цзіньпін відвідає угорську столицю після свого відвідин Франції та Сербії.

Гуяш зазначив, що підготовка до зустрічі триває, і над нею працює міністр закордонних справ Петер Сійярто. Він зауважив, що будуть досягнуті конкретні домовленості, але жодних деталей не розкрив.

Посадовець вказав, що між двома країнами "дійсно існують ідеологічні розбіжності", але додав, що позиція уряду полягає в тому, що не варто створювати бар'єри в економічних відносинах на ідеологічному ґрунті.

Гуяш також сказав, що в інтересах угорської економіки мати хороші відносини з якомога більшою кількістю країн, а "Китай є великою державою та навіть сильнішою за Євросоюз".

Сі Цзіньпін відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року. Тоді у рамках його візиту було підписано п’ятнадцять двосторонніх угод.

Востаннє лідер КНР зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях".

Минулого тижня повідомляли, що угорська служба безпеки почала підготовку суворих заходів безпеки до прибуття китайської делегації в Будапешт на початку травня.

Очікують, що у рамках свого європейського турне Сі Цзіньпін прибуде до Франції на два дні 5 травня, а потім відвідає Белград.

Глава КНР називав прем'єр-міністра Угорщини своїм давнім другом і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.