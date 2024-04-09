ЗМІ: Після Франції та Сербії Сі Цзіньпін приїде до Орбана

На початку травня лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає кілька європейських країн – за даними джерел, після Франції та Сербії він приїде до Угорщини.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише "Європейська правда.

Два незалежних джерела підтвердили візит глави Китаю до Будапешта.

Очікують, що у рамках свого європейського турне Сі Цзіньпін прибуде до Франції на два дні 5 травня, а потім відвідає Белград.

За інформацією джерел, лідер КНР прибуде до Будапешта після Белграда.

Сі Цзіньпін відвідував Угорщину з чотириденним офіційним візитом у жовтні 2009 року. Тоді у рамках його візиту було підписано п’ятнадцять двосторонніх угод.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Віктором Орбаном у жовтні минулого року в Пекіні на третьому міжнародному форумі ініціативи "Один пояс, один шлях".

Глава КНР назвав прем'єр-міністра Угорщини своїм давнім другом і нагадав йому, що у 2024 році буде 75-річчя дипломатичних контактів між Китаєм та Угорщиною.

За його словами, відзначення цього ювілею могло б вивести китайсько-угорське співробітництво на новий рівень.

Поїздка лідера Китаю до Європи стане його першим візитом на континент з часів пандемії коронавірусу.