Будапешт подтвердил, что Си Цзиньпин посетит Венгрию в начале мая
Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Будапешт в дни между 8 по 10 мая в рамках поездки в Европу.
Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в четверг, сообщает Telex.
По его словам, Си Цзиньпин посетит венгерскую столицу после посещения Франции и Сербии.
Гуйяш отметил, что подготовка к визиту Си продолжается, над ней работает министр иностранных дел Петер Сийярто. Он отметил, что будут достигнуты конкретные договоренности, но никаких деталей не раскрыл.
Чиновник указал, что между двумя странами "действительно существуют идеологические разногласия", но добавил, что позиция правительства заключается в том, что не стоит создавать барьеры в экономических отношениях на идеологической почве.
Гуйяш также сказал, что в интересах венгерской экономики иметь хорошие отношения с как можно большим количеством стран, а "Китай является великой державой и даже сильнее Евросоюза".
Си Цзиньпин посещал Венгрию с четырехдневным официальным визитом в октябре 2009 года. Тогда в рамках его визита было подписано пятнадцать двусторонних соглашений.
Последний раз лидер КНР встречался с Виктором Орбаном в октябре прошлого года в Пекине на третьем международном форуме инициативы "Один пояс, один путь".
На прошлой неделе сообщалось, что венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.
Ожидается, что в рамках своего европейского турне Си Цзиньпин прибудет во Францию на два дня 5 мая, а затем посетит Белград.
Глава КНР называл премьер-министра Венгрии своим давним другом и напомнил ему, что в 2024 году будет 75-летие дипломатических контактов между Китаем и Венгрией.
Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.