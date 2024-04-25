Будапешт подтвердил, что Си Цзиньпин посетит Венгрию в начале мая

Руководитель аппарата премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что лидер Китая Си Цзиньпин посетит Будапешт в дни между 8 по 10 мая в рамках поездки в Европу.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на брифинге в четверг, сообщает Telex.

По его словам, Си Цзиньпин посетит венгерскую столицу после посещения Франции и Сербии.

Гуйяш отметил, что подготовка к визиту Си продолжается, над ней работает министр иностранных дел Петер Сийярто. Он отметил, что будут достигнуты конкретные договоренности, но никаких деталей не раскрыл.

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Чиновник указал, что между двумя странами "действительно существуют идеологические разногласия", но добавил, что позиция правительства заключается в том, что не стоит создавать барьеры в экономических отношениях на идеологической почве.

Гуйяш также сказал, что в интересах венгерской экономики иметь хорошие отношения с как можно большим количеством стран, а "Китай является великой державой и даже сильнее Евросоюза".

Си Цзиньпин посещал Венгрию с четырехдневным официальным визитом в октябре 2009 года. Тогда в рамках его визита было подписано пятнадцать двусторонних соглашений.

Последний раз лидер КНР встречался с Виктором Орбаном в октябре прошлого года в Пекине на третьем международном форуме инициативы "Один пояс, один путь".

На прошлой неделе сообщалось, что венгерская служба безопасности начала подготовку строгих мер безопасности к прибытию китайской делегации в Будапешт в начале мая.

Ожидается, что в рамках своего европейского турне Си Цзиньпин прибудет во Францию на два дня 5 мая, а затем посетит Белград.

Глава КНР называл премьер-министра Венгрии своим давним другом и напомнил ему, что в 2024 году будет 75-летие дипломатических контактов между Китаем и Венгрией.

Поездка лидера Китая в Европу станет его первым визитом на континент со времен пандемии коронавируса.