Туск по болезни приостанавливает участие в публичных мероприятиях

Премьер-министр Польши Дональд Туск с 25 апреля приостанавливает участие в публичных мероприятиях из-за диагностированной пневмонии.

Об этом сообщили в пресс-службе польского правительства, пишет "Европейская правда".

Как сообщил польский Центр правительственной информации, "в ближайшие дни" Дональд Туск "ограничит публичную активность"

"Это связано с пневмонией, которая была диагностирована и требует лечения. После завершения лечения Дональд Туск вернется к выполнению своих обязанностей", – говорится в сообщении.

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Сам Туск также прокомментировал свой диагноз и пообещал "после короткого (надеюсь) перерыва из-за болезни" сразу же вернуться к работе.

Среди прочего, премьер Польши планирует принять участие в Европейском экономическом конгрессе 7 мая и возобновить заседания правительства 10 мая.

Вероятно, из-за болезни Туск не сможет принять участие во встрече с президентом Польши Анджеем Дудой – тот пригласил премьер-министра в президентский дворец 1 мая, чтобы обсудить с ним, среди прочего, размещение ядерного оружия по программе НАТО Nuclear Sharing.