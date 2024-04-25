Росія висилає двох латвійських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії 25 квітня викликало тимчасову повірену у справах Латвії Даце Рутку та оголосило їй про вислання двох працівників латвійського посольства в Москві.

Таке пише сайт російського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

У зовнішньополітичному відомстві Росії голові посольства Латвії висловили "рішучий протест" у зв'язку з оголошенням персонами нон грата "без будь-яких підстав" двох працівників російського посольства в Ризі.

"Виходячи з принципу взаємності… заявлено, що з Росії висилають двох дипломатичних співробітників посольства Латвії", – йдеться в повідомленні.

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МЗС Росії окремо пригрозив "іншими болючими для Риги кроками", якщо вона "продовжить ворожі дії щодо російських дипломатів".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Латвії ще в березні оголосило російського дипломата персоною нон грата через "дискредитацію державних інституцій та органів влади Латвійської держави та розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства".

Латвія разом з іншими країнами Балтії з січня 2023 року понизила рівень дипломатичних відносин із державою-агресором до найменшого можливого – тимчасових повірених у справах.