Россия высылает двух латвийских дипломатов

Министерство иностранных дел России 25 апреля вызвало временную поверенную в делах Латвии Даце Рутку и объявило ей о высылке двух работников латвийского посольства в Москве.

Об этом пишет сайт российского МИД, сообщает "Европейская правда".

Во внешнеполитическом ведомстве России главе посольства Латвии выразили "решительный протест" в связи с объявлением персонами нон грата "без каких-либо оснований" двух работников российского посольства в Риге.

"Исходя из принципа взаимности... заявлено, что из России высылают двух дипломатических сотрудников посольства Латвии", – говорится в сообщении.

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МИД России отдельно пригрозил "другими болезненными для Риги шагами", если она "продолжит враждебные действия в отношении российских дипломатов".

Напомним, Министерство иностранных дел Латвии еще в марте объявило российского дипломата персоной нон грата из-за "дискредитации государственных институтов и органов власти Латвийского государства и разжигания вражды среди латвийского общества".

Латвия вместе с другими странами Балтии с января 2023 года понизила уровень дипломатических отношений с государством-агрессором до наименьшего возможного.