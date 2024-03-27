Латвія вишле російського дипломата

Міністерство закордонних справ Латвії оголосило російського дипломата персоною нон грата.

Як пише "Європейська правда", про це заявило МЗС балтійської країни.

У повідомленні йдеться, що міністр закордонних справ Кріш'яніс Каріньш ухвалив рішення оголосити персоною нон грата одного дипломата посольства РФ, який має залишити Латвію до кінця дня 10 квітня.

"27 березня 2024 року тимчасового повіреного у справах посольства РФ Олега Зикова викликали до МЗС Латвії, де йому висловили найрішучіший протест... у зв'язку з неприйнятною та провокаційною публічною комунікацією, яку посольство веде протягом тривалого періоду, що грубо суперечить букві та духу Віденської конвенції...", – зазначило відомство.

Як йдеться у повідомленні, попри неодноразові догани з боку МЗС посольство РФ продовжує некоректну публічну комунікацію, спрямовану на дискредитацію державних інституцій та органів влади Латвійської держави та розпалювання ворожнечі серед латвійського суспільства.

Минулого тижня міністерство закордонних і європейських справ Словенії оголосило російського дипломата персоною нон грата через діяльність, яка є несумісною з його дипломатичним статусом.

Перед цим МЗС Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб повідомити про оголошення співробітника посольства РФ із дипломатичним статусом персоною нон грата.

Раніше МЗС Молдови повідомило про оголошення персоною нон грата співробітника посольства РФ у зв’язку з організацією "виборів" президента Росії на території Придністровського регіону.

Водночас МЗС Австрії вирішило оголосити двох працівників посольства Росії персонами нон грата через те, що їхня діяльність "несумісна з дипломатичним статусом".