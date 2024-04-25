Зеленський навів три аргументи для республіканців, які не голосували за допомогу Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що понад сотня конгресменів від Республіканської партії, які не голосували за останню законодавчу пропозицію допомоги Україні, повинні знати про те, як саме витрачаються ці кошти.

Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, опублікованому Офісом президента 25 квітня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський наголосив, що відчуває підтримку України з боку більшості американців і членів Конгресу, "і це означає, що Сполучені Штати на нашому боці". Водночас він вирішив звернутись до конгресменів, які голосували проти.

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"Вони повинні знати, що ці гроші йдуть насамперед на американську оборону… І вони повинні знати, що їхнє виробництво отримає десятки мільярдів грошей, робочі місця, податки, все буде в США", – вказав президент.

Другий аргумент Зеленського полягає в тому, що частина допомоги йде не в Україну, а й в інші європейські держави, "тому що є певна зброя, яка нам також потрібна, яка є у великому дефіциті, і ми її потребуємо. І іноді Сполучені Штати підтримують це".

А по-третє, за словами голови держави, "з американцями у нас немає секретів", і технологіями, які розробляють в Україні, "ми ділимося з нашими американськими друзями".

"Кожен долар, який йде в Україну – вони знають, чи це військові витрати, чи пряме фінансування якихось наших галузей. Вони все бачать. Усім цим ми ділимося з нашими партнерами, зі Сполученими Штатами", – пояснив Зеленський.

"Тому будьте впевнені, що все йде на поле бою, підтримуючи не лише українську армію, а й захищаючи демократію у світі", – підсумував він.

Як повідомлялось, президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Одразу після цього США оголосили про пакет військової допомоги Україні вартістю 1 мільярд доларів.

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