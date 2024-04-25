Зеленский привел три аргумента для республиканцев, не голосовавших за помощь Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что более сотни конгрессменов от Республиканской партии, которые не голосовали за последнее законодательное предложение помощи Украине, должны знать о том, как именно расходуются эти средства.

Об этом он сказал в интервью Fox News, опубликованном Офисом президента 25 апреля, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что чувствует поддержку Украины со стороны большинства американцев и членов Конгресса, "и это означает, что Соединенные Штаты на нашей стороне". В то же время он решил обратиться к конгрессменам, голосовавшим против.

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"Они должны знать, что эти деньги идут прежде всего на американскую оборону... И они должны знать, что их производство получит десятки миллиардов денег, рабочие места, налоги, все будет в США", – указал президент.

Второй аргумент Зеленского заключается в том, что часть помощи идет не в Украину, но и в другие европейские государства, "потому что есть определенное оружие, которое нам также нужно, которое есть в большом дефиците, и мы в нем нуждаемся. И иногда Соединенные Штаты поддерживают это".

А в-третьих, по словам главы государства, "с американцами у нас нет секретов", и технологиями, которые разрабатывают в Украине, "мы делимся с нашими американскими друзьями".

"Каждый доллар, что идет в Украину – они знают, что это или это военные расходы, или прямое финансирование каких-то наших отраслей. Они все видят. Всем этим мы делимся с нашими партнерами, с Соединенными Штатами", – пояснил Зеленский.

"Поэтому будьте уверены, что все идет на поле боя, поддерживая не только украинскую армию, но и защищая демократию в мире", – подытожил президент.

Как сообщалось, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 млрд долларов.

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