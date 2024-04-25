Глава МИД Польши рассказал, как завершить войну в Украине за пять минут

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Владимир Путин может закончить развязанную им войну в Украине за пять минут – одним телефонным звонком министру обороны России Сергею Шойгу.

Об этом он сказал во время выступления в польском Сейме 25 апреля, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM.

Один из польских парламентариев спросил Сикорского, имеет ли Польша сценарии решения конфликта в Украине.

"Да, имеет. Восстановление международно признанных границ Украины в соответствии с так называемой мирной формулой президента Владимира Зеленского", – ответил на это он.

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В то же время, добавил глава польского МИД, правитель России Владимир Путин мог бы закончить войну за пять минут одним телефонным звонком Шойгу со словами "Мы выводим войска из Украины".

"К сожалению, Украина не может закончить войну одним телефонным звонком, это большая разница", – подытожил он.

Во время выступления в Сейме Сикорский также заявил, что российские лидеры и пропагандисты пытаются спровоцировать конфликт между поляками и украинцами, в том числе заявлениями о якобы планах аннексии украинских территорий Польшей.

Также он выразил уверенность, что нападение России на любого члена НАТО неизбежно приведет к ее поражению.