В финском городе у границы с РФ дважды в неделю осквернили украинский флаг

Украинский флаг, развевающийся перед мэрией финского города Лаппеенранта недалеко от границы с Россией, за последнюю неделю дважды подвергся вандализму.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Неизвестные обрезали веревки, на которых держался флаг, после чего он очутился на земле. Второй раз были также отрезаны веревки на соседних флагштоках, чтобы флаг нельзя было повесить и туда.

После этого городские власти обратились в полицию.

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Флаг снят на время ремонта флагштоков.

"Украинский флаг будет возвращен на флагшток, как только это станет возможным", – пообещал мэр города Туомо Саллинен.

Ранее в апреле латвийская государственная полиция задержала двух граждан Латвии, сорвавших украинский флаг с одного из зданий в Риге.

Перед этим государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело против молодого человека 2002 года рождения за публичную поддержку в центре Риги военных преступлений России и прославление хозяина Кремля Владимира Путина.