Столтенберг: Запад должен не допустить зависимости от Китая, как раньше в отношениях с РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай должен прекратить поддержку РФ в развязанной войне против Украины, если он хочет иметь хорошие отношения с Западом, а также предостерег союзников от попадания в зависимость от китайских ресурсов.

Об этом генсек Североатлантического альянса сказал во время визита в Берлин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

По словам Столтенберга, РФ критически нуждается в поддержке Китая, который поддерживает ее военно-промышленный комплекс, предоставляя высокотехнологичные товары, в частности полупроводники.

"В прошлом году Россия импортировала из Китая 90% своей микроэлектроники, которая используется для производства ракет, танков и самолетов. Китай также работает над тем, чтобы предоставить России улучшенные спутниковые возможности и снимки", – сказал он.

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Генсек НАТО напомнил, что Китай заявлял о стремлении иметь хорошие отношения с Западом.

"В то же время Пекин продолжает подпитывать самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. Они не могут иметь и то, и другое", – предупредил он.

Столтенберг предостерег западных союзников от попадания в такую же зависимость от Китая, как от России.

"В прошлом мы совершили ошибку, попав в зависимость от российских нефти и газа. Мы не должны повторить эту ошибку с Китаем. Зависимость от его денег, сырья, технологий делает нас уязвимыми", – подчеркнул он.

Недавно посол США при НАТО Джулианна Смит обвинила Китай в помощи России в достижении военных целей в Украине, поскольку Пекин продолжает продавать такие товары, как технологии беспилотников или пороховые компоненты.

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен раскритиковал Китай за поддержку оборонной промышленности России, заявив, что Пекин сейчас является основным поставщиком критически важных компонентов для захватнической войны, которую РФ ведет против Украины.