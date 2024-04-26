Эстонский депутат поедет на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ
Новости — Пятница, 26 апреля 2024, 11:00 —
Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага в пятницу утром отправился на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для украинских Сил обороны.
Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".
Группа во главе с депутатом начала свой путь в 8 часов утра с площади Вабадузе в эстонской столице.
Финансовые пожертвования собирают совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.
Для приобретения двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, нужно собрать 18 тысяч евро, а 35 FPV-дронов – 14 тысяч евро.
Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 километров. Путь занимает около недели.
В прошлом году Вага стал чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповых гонках.
Напомним, летом прошлого года мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.
Также люксембургский журналист Мишель Мертен проехал на велосипеде 2725 км для сбора средств в поддержку Украины.