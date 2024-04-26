Эстонский депутат поедет на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для ВСУ

Эстонский депутат, член комиссии по государственной обороне Рийгикогу и парламентской группы Украина-Эстония Кристо Энн Вага в пятницу утром отправился на велосипеде из Таллинна в Киев, чтобы собрать деньги для украинских Сил обороны.

Об этом сообщает Postimees, информирует "Европейская правда".

Группа во главе с депутатом начала свой путь в 8 часов утра с площади Вабадузе в эстонской столице.

Postimees

Postimees

Финансовые пожертвования собирают совместно с организацией NAFO для приобретения необходимых полноприводных автомобилей и FPV-дронов для украинских защитников.

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Для приобретения двух пикапов, оснащенных камерами ночного видения, грязезащитными шинами и встроенными системами радиоэлектронной борьбы, нужно собрать 18 тысяч евро, а 35 FPV-дронов – 14 тысяч евро.

Расстояние от Таллинна до Киева составляет около 1700 километров. Путь занимает около недели.

В прошлом году Вага стал чемпионом Балтии среди велосипедистов-любителей в групповых гонках.

Напомним, летом прошлого года мэр норвежского города проехался в Украину на велосипеде и собрал 540 тысяч гривен для ВСУ.

Также люксембургский журналист Мишель Мертен проехал на велосипеде 2725 км для сбора средств в поддержку Украины.