Люксембурзький журналіст проїхав на велосипеді 2725 км, щоб зібрати кошти для України 

Журналіст Мішель Мертен проїхав велосипедом 2725 км задля збору коштів на підтримку України.

Про це розповів на своїй Facebook-сторінці речник МЗС України Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

Ніколенко зазначив, що зустрівся з Мертеном у будівлі МЗС України після того, як він приїхав велосипедом з Люксембургу, аби зібрати кошти на пакування сухпайків для ЗСУ та дитячого реабілітаційного центру в Карпатах.

ФОТО: michael-merten.eu

"Мені як людині, яка також любить велоспорт, було особливо цікаво познайомитися. Мішель каже, що Україна — це чудова країна, де живуть фантастичні люди. Щирий йому респект!", – зазначив Ніколенко.

Він подякував Мішелю та тисячам інших волонтерів за їхню солідарність та допомогу Україні та українцям.

Нагадаємо, у липні бігуни доставили прапор з Бахмута на саміт НАТО у Вільнюсі.

А мер норвезького міста проїхався до України на велосипеді й зібрав 540 тисяч гривень для ЗСУ.