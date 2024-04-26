Рютте, претендующий на пост генсека НАТО, поехал в Стамбул на встречу с Эрдоганом

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который завершает работу на этом посту и считается ключевым кандидатом на следующего генсека НАТО, прибыл в Стамбул на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по приглашению последнего.

Об этом сообщает NOS, пишет "Европейская правда".

Визит Рютте во многом является нестандартным – он прибыл не на правительственном самолете, а обычным авиарейсом, практически без сопровождения, а встреча запланирована в Стамбуле, а не Анкаре, где расположены ключевые правительственные учреждения. Однако в Стамбуле его будет сопровождать посол Нидерландов.

Главной темой поездки Рютте считают переговоры с Эрдоганом о его поддержке как кандидата на пост генсека Североатлантического альянса. Известно, что Эрдоган может выступить против его назначения.

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Среди стран, позиция которых еще ставит под вопрос назначение Рютте, также Венгрия, Словакия и Румыния. От Румынии на эту должность претендует ее действующий президент Клаус Йоханнис.

По словам нескольких источников в Анкаре, есть значительные шансы на то, что Эрдоган по итогам переговоров скажет, что готов поддержать Рютте – однако, как и обычно в случае с Эрдоганом, это не будет давать 100% гарантий того, что он дальше не начнет выдвигать дополнительные условия.

Ранее президент Турции намекал, что готов поддержать Рютте, если тот пообещает серьезно воспринимать беспокойство Турции по борьбе с терроризмом – имея в виду противостояние с курдской группировкой PKK, а также хочет, чтобы Рютте "беспристрастно" действовал в ситуациях, когда Турция будет иметь спор с другими членами НАТО (прежде всего Грецией и Кипром, у которых с Турцией непростые отношения).