Серби північного Косова бойкотують референдум щодо усунення мерів-албанців

Більшість сербів на нестабільній півночі Косово бойкотували місцевий референдум у неділю про те, чи слід усунути етнічних албанців, мерів чотирьох муніципалітетів, чиє призначення призвело до насильства минулого року.

Про це повідомила місцева виборча комісія, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Приблизно до полудня менше 100 із приблизно 46 000 зареєстрованих сербських виборців проголосували у всіх чотирьох населених переважно сербами муніципалітетах – Північній Мітровиці, Звечані, Зубін-Потоці та Лепосавічі. Виборчі дільниці відкрилися о 7 ранку і мали закритися о 7 вечора.

У вересні минулого року уряд Приштини погодився скасувати місцеві вибори на півночі Косово та провести нові, піддавшись тиску Заходу після того, як місцеві серби переважною більшістю бойкотували голосування у квітні 2023 року.

Але план Приштини щодо проведення передвиборчого референдуму з питанням про звільнення чотирьох мерів був відхилений провідною місцевою партією Srpska Lista (Сербський список), заявивши, що мери повинні були просто подати у відставку перед голосуванням.

Srpska Lista заявила, що цілісність референдуму була підірвана кампанією тиску та залякування місцевих сербів з боку косовського уряду, звинувачення, яке Приштина заперечує.

Крім того, було зазначено, що референдум не був частиною початкової угоди між Приштиною, Белградом і міжнародними посередниками, спрямованої на вирішення протистояння щодо управління на півночі Косова.

Srpska Lista також закликала місцевих сербів бойкотувати проміжні вибори мера, що розпалює напруженість між Белградом і Приштиною.

Конфлікт навколо чотирьох мерів загострився наприкінці 2022 року після того, як серби залишили всі офіційні посади, включаючи поліцію та місцеві адміністрації, на тлі суперечки щодо рішення Приштини запровадити косовські автомобільні номерні знаки для місцевих сербів.

Белград і Приштина витратили роки на переговори за посередництва щодо нормалізації їхніх відносин, але прогрес був повільним і затьмареним спалахами насильства між сербами на півночі Косово та косовською поліцією та, іноді, миротворцями НАТО.

Чергові місцеві вибори в решті Косово заплановані на жовтень 2025 року.

Раніше політичний комітет Парламентської асамблеї Ради Європи рекомендував запросити Косово до членства в організації, що відкриває шлях до голосування за відповідне рішення на сесії ПАРЄ.

Проти вступу Косова до Ради Європи категорично виступає Сербія. Її президент Александар Вучич нещодавно допустив вихід країни з РЄ, якщо це станеться.

Для Сербії, яка не визнає незалежності Косова, його членство в міжнародних організаціях є вкрай чутливим питанням. Більше про це – у відео "ЄвроПравди".