В Европарламенте допустили ослабление поддержки Украины в случае успеха "голосов Кремля"

Депутат Европарламента, заместитель главы делегации ЕП в комитет Ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон обеспокоена возможным ослаблением поддержки Украины, если по результатам общеевропейских выборов свое присутствие в Европарламенте усилят радикальные партии.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Фон Крамон положительно оценила работу Европейского парламента нынешнего созыва по поддержке Украины. "Парламент был в авангарде поддержки Украины, оказывая военную, финансовую, юридическую и гуманитарную поддержку", – сказала она.

"Но (я) очень боюсь будущего: если многие из нас не будут переизбраны, если правые окажутся сильнее, поддержка Украины может уменьшиться",– сказала евродепутат.

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Она объяснила, что каждый раз, когда на пленарном заседании выступает кто-то из ультраправой "Альтернативы для Германии" AFD или из других правых партий, то это слышен "голос Кремля".

"Чем больше у вас таких голосов, тем сложнее в целом получить сильную поддержку. У вас все еще будет поддержка (после выборов.– Ред.). Но если у вас будет больше голосов пропутинских, прокремлевских и пророссийских, я думаю, что это будет сложнее , и эта поддержка не будет цельной.

Я все еще оптимистичная, но я тоже немного обеспокоена", – отметила фон Крамон.

Выборы в Европарламент намечены на 6-9 июня 2024 года.

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