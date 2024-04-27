Лувр допустил, что "Мону Лизу" могут переместить

"Мона Лиза", самый известный в мире портрет, может получить отдельную комнату в Лувре.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", заявила президент музея Лоранс де Кар телеканала France Inter, ее цитирует The Guardian.

Де Кар заметила, что такой шаг подарил бы посетителям, многие из которых посещают Лувр только ради известной картины, лучший опыт.

"Всегда разочаровывает, когда вы не предоставляете посетителям лучшее возможное восприятие, и это касается "Моны Лизы". Сегодня мне кажется необходимым лучшее решение", – сказала де Кар.

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Она сообщила, что Лувр обсуждал возможные решения по министерству культуры.

Лувр, популярнейший музей мира, в прошлом году принял около 9 миллионов посетителей. 80% из них – 20 тысяч человек в день – стремились прежде всего увидеть загадочную улыбку "Моны Лизы".

"Мона Лиза" висит в самом большом зале Лувра Salle des États, за защитной стеклянной витриной, но шедевр Леонардо да Винчи здесь не единственный.

Вместе с ним здесь экспонируют работы венецианских мастеров 16-го века, а в другом конце комнаты висит самая большая картина Лувра, "Свадьба в Кане" Паоло Веронезе.

В январе "Мона Лиза" стала мишенью двух экологических протестующих, обливших портрет супом, призывая к "здоровой и стойкой пище". Картина, которая была за пуленепробиваемым стеклом, не пострадала.

А раньше в картину бросил торт посетитель на инвалидной коляске.