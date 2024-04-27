В Норвегии туриста-поляка оштрафовали более чем на $1100 – слишком близко подошел к моржу

В Норвегии туриста, посещавшего норвежский арктический архипелаг Шпицберген, оштрафовали более чем на $1100 за чрезмерное приближение к моржу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Приближаться к дикой природе на Шпицбергене так, чтобы ее беспокоить, противозаконно.

Инцидент произошел неподалеку от Лонгьира, северного населенного пункта мира.

Реклама:

Об инциденте местные власти узнали от представителей общественности, которые увидели вышедшего на льдинку мужчину, чтобы подойти к животному.

ФОТО ОФИСА ГУБЕРНАТОРА ШПИЦБЕРГЕНА

Закон об окружающей среде Шпицбергена предусматривает, что все движение на архипелаге должно происходить таким образом, чтобы не беспокоить местную дикую природу, в частности, белых медведей, тюленей, китов, северных оленей и песцов.

Губернатор призвал всех посещающих архипелаг людей держаться на достаточном расстоянии от моржей, чтобы их не беспокоили, и чтобы избежать опасности для людей.

Прокурор полиции Магнус Риндал Фредриксен сообщил BBC, что за некоторыми частями инцидента наблюдали несколько сотрудников губернатора.

Туриста-нарушителя, являющегося гражданином Польши, доставили в офис губернатора и заплатил штраф.

В полиции считают, что турист это сделал, потому что искал "хорошую картинку".

Весна и лето популярны среди туристов на Шпицбергене, в настоящее время многие посещают почти девственный архипелаг.

Моржи на Шпицбергене стали охраняться в 1952 году, когда стало ясно, что их осталось всего несколько сотен после более чем трех столетий коммерческой эксплуатации.

Популяция моржей растет после введения мер, но этот вид остается в норвежском национальном красном списке.

Из-за беспокойства по поводу влияния туризма и изменения климата правительство Норвегии объявило о более жестких правилах, которые вступят в силу в следующем году, включающие запрет приближаться к моржу на ближе 150 метров.

Ранее "ЕП" рассказывала, как в английском городе Скарборо власти отменили новогодний фейерверк, чтобы не беспокоить моржа.

А полиция Дании во время пандемии коронавируса обвинила в нарушении ограничений на публичные собрания 17 "моржей", собравшихся на озере для зимнего купания.