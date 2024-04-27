В Норвегии туриста-поляка оштрафовали более чем на $1100 – слишком близко подошел к моржу
Новости — Суббота, 27 апреля 2024, 18:51 —
В Норвегии туриста, посещавшего норвежский арктический архипелаг Шпицберген, оштрафовали более чем на $1100 за чрезмерное приближение к моржу.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.
Приближаться к дикой природе на Шпицбергене так, чтобы ее беспокоить, противозаконно.
Инцидент произошел неподалеку от Лонгьира, северного населенного пункта мира.
Об инциденте местные власти узнали от представителей общественности, которые увидели вышедшего на льдинку мужчину, чтобы подойти к животному.
Закон об окружающей среде Шпицбергена предусматривает, что все движение на архипелаге должно происходить таким образом, чтобы не беспокоить местную дикую природу, в частности, белых медведей, тюленей, китов, северных оленей и песцов.
Губернатор призвал всех посещающих архипелаг людей держаться на достаточном расстоянии от моржей, чтобы их не беспокоили, и чтобы избежать опасности для людей.
Прокурор полиции Магнус Риндал Фредриксен сообщил BBC, что за некоторыми частями инцидента наблюдали несколько сотрудников губернатора.
Туриста-нарушителя, являющегося гражданином Польши, доставили в офис губернатора и заплатил штраф.
В полиции считают, что турист это сделал, потому что искал "хорошую картинку".
Весна и лето популярны среди туристов на Шпицбергене, в настоящее время многие посещают почти девственный архипелаг.
Моржи на Шпицбергене стали охраняться в 1952 году, когда стало ясно, что их осталось всего несколько сотен после более чем трех столетий коммерческой эксплуатации.
Популяция моржей растет после введения мер, но этот вид остается в норвежском национальном красном списке.
Из-за беспокойства по поводу влияния туризма и изменения климата правительство Норвегии объявило о более жестких правилах, которые вступят в силу в следующем году, включающие запрет приближаться к моржу на ближе 150 метров.
Ранее "ЕП" рассказывала, как в английском городе Скарборо власти отменили новогодний фейерверк, чтобы не беспокоить моржа.
А полиция Дании во время пандемии коронавируса обвинила в нарушении ограничений на публичные собрания 17 "моржей", собравшихся на озере для зимнего купания.