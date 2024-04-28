Эстония думает над закрытием на ночь еще одного КПП на границе с Россией
Новости — Воскресенье, 28 апреля 2024, 11:37 —
В правительстве Эстонии предлагают прекратить работу в ночное время КПП "Койдула" на границе с Россией, в продолжение аналогичного решения по пункту пропуска в Нарве.
Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".
Министр финансов Март Вирклаев сообщил, что в правительстве думают над закрытием в ночное время КПП "Койдула".
"Транспортные потоки сократились и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно здесь есть и определенная экономия", – пояснил министр.
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Министр внутренних дел еще публично не озвучивал позицию по этому вопросу.
Напомним, ранее в апреле Эстония решила с 1 мая закрывать в ночное время КПП в Нарве, а работу КПП "Койдула" и "Лухамаа" оставить в стандартном режиме.
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