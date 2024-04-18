Уряд Естонії схвалив закриття на ніч пункту пропуску на кордоні з РФ

Уряд Естонії офіційно ухвалив рішення про те, що з 1 травня прикордонний пункт "Нарва-1" перейде з цілодобового режиму роботи на скорочений.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Згідно із законопроєктом, прикордонний пункт працюватиме щоденно з 7-ї ранку до 11-ї години вечора. Зміни набудуть чинності з 1 травня.

Зміни в роботі прикордонного пункту пов'язані з будівельними роботами на КПП в Івангороді, через що з 1 лютого було закрито можливість перетнути кордон на транспортних засобах.

За оцінкою МВС, це спричинило значне зниження кількості осіб, які перетинають кордон через прикордонний пункт у Нарві.

Згідно з даними міністерства, у січні через КПП у Нарві кордон перетнули 170 939 осіб (в обох напрямках), з яких близько 25 тисяч зробили це в період з 23:00 до 7:00. У лютому кількість тих, хто перетинає кордон між Естонією і Росією через КПП "Нарва-1", помітно знизилася – до 108 708. При цьому з 11 вечора до 7 ранку кордон перетинали всього близько 13 тисяч осіб.

При цьому прикордонні пункти "Койдула" і "Лухамаа" на кордоні з РФ продовжать працювати цілодобово.

Раніше Поліція безпеки (КаПо) Естонії заявила, що на прикордонних пунктах з РФ співробітники ФСБ систематично піддавали цькуванню, а в деяких випадках били громадян України, які намагалися вибратися в країни ЄС.