Сикорский оценил возможность нападения РФ на Польшу

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, считает ли вероятным нападение России на свою страну.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский министр заявил в интервью Bild.

Сикорский сказал, что "не удивится", если РФ решит осуществить нападение на Польшу.

"Россия нападала на Польшу много раз за 500 лет нашей истории. Поэтому мы совсем не удивимся. Россия тогда бы проиграла, потому что мы, как Запад, гораздо мощнее России. Сегодня Украина не борется в одиночку. В отличие от того, что часто случалось в прошлом, мы не будем воевать в одиночку", – отметил он.

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Комментируя возможность российского нападения на страны НАТО, Сикорский указал, что немецких политиков, "похоже, устраивает, что Россия будет готова лишь через четыре-пять лет, а к тому времени будет готова и Германия".

"Но дело в том, что прежде чем Россия доберется до Германии, она должна добраться до некоторых других стран", – добавил он.

Ранее Сикорский призвал не считать, что Дональд Трамп в случае потенциальной победы на президентских выборах в США оставит Украину без поддержки и будет играть на руку Кремлю.

Он также убежден, что Путин не применит ядерное оружие против Украины.