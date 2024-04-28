Ирландия хочет возвращать в Британию мигрантов, которые сбежали из-за закона о депортации в Руанду

Ирландия планирует отправлять обратно в Великобританию мигрантов, которые бегут через Северную Ирландию после принятия закона, предусматривающего депортацию нелегалов в Руанду.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила министр юстиции Ирландии Хелен МакЕнти, которую цитирует Politico.

По ее словам, мигрантов будут возвращать в Британию на основании чрезвычайного законодательства, которое уже готовит правительство.

"На этой неделе в Кабинете министров будет представлено чрезвычайное законодательство, чтобы убедиться, что мы можем эффективно возвращать людей в Великобританию", – сказала она.

Министр добавила, что "поднимет эти вопросы" во время встречи с министром внутренних дел Великобритании Джеймсом Клеверли в понедельник.

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В свою очередь пресс-секретарь премьер-министра Ирландии Саймона Харриса подтвердил, что министру юстиции было поручено "внести на рассмотрение Кабинета министров на следующей неделе предложения о внесении изменений в действующее законодательство относительно определения безопасных „третьих стран" и разрешения на возвращение неприемлемых заявителей на получение международной защиты в Великобританию".

Этот шаг был сделан после того, как премьер-министр Британии Риши Сунак заявил, что рост количества людей, ищущих убежища в Ирландии, является доказательством того, что план консерваторов депортировать людей в Руанду сработал как "сдерживающий фактор... потому что люди опасаются приезжать сюда".

Ранее в Ирландии заявили о росте потока мигрантов из Северной Ирландии, части Соединенного Королевства, из-за принятия закона, предусматривающего депортацию из Британии в Руанду.

Напомним, на этой неделе британский парламент принял обновленный противоречивый законопроект о высылке искателей убежища в Руанду, что имеет целью снизить мотивацию мигрантов с риском для жизни пытаться попасть в Британию на небольших лодках через Ла-Манш.

После первой попытки принятия закона план признал незаконным британский Верховный суд, после чего правительства Великобритании и Руанды подписали новый договор с определенными гарантиями безопасности для мигрантов.

План вызвал острые споры в британском парламенте и среди членов британской Консервативной партии, одно крыло которой настроено на радикальные меры по сокращению миграции, другое – выступает за соблюдение международного права.

В Совете Европы заявили о серьезной обеспокоенности по поводу соблюдения прав человека в связи с принятием в Британии закона, который предусматривает депортацию нелегальных искателей убежища в Руанду.