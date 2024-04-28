В Армении говорят, что РФ не должна бояться из-за их сближения с ЕС
В Армении заявляют, что их сближение с ЕС не должно беспокоить Россию, поскольку не является для них угрозой.
Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Politico сказал посол Армении в ЕС Тигран Балаян.
По словам дипломата, географическое расположение Армении означает, что страна "исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что
Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе".
"Отношения между Арменией и ЕС основываются на национальных интересах Армении. Сейчас наши национальные интересы требуют, чтобы мы имели образцовые отношения с ЕС и всеми его странами-членами", – сказал он.
В то же время посол подчеркнул, что не исключает хороших отношений с Россией,
"И это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам", – добавил он.
Напомним, Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.
После чего армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.
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