В Армении говорят, что РФ не должна бояться из-за их сближения с ЕС

В Армении заявляют, что их сближение с ЕС не должно беспокоить Россию, поскольку не является для них угрозой.

Как пишет "Европейская правда", об этом в интервью Politico сказал посол Армении в ЕС Тигран Балаян.

По словам дипломата, географическое расположение Армении означает, что страна "исторически и практически имеет так много связей с Россией, что только фантасмагорические люди думают, что

Армения пойдет на самоубийственный шаг, пытаясь подорвать российские интересы в регионе".

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"Отношения между Арменией и ЕС основываются на национальных интересах Армении. Сейчас наши национальные интересы требуют, чтобы мы имели образцовые отношения с ЕС и всеми его странами-членами", – сказал он.

В то же время посол подчеркнул, что не исключает хороших отношений с Россией,

"И это то, что мы хотим объяснить нашим российским коллегам", – добавил он.

Напомним, Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении кандидатского статуса на вступление в ЕС.

После чего армянский премьер Никол Пашинян заявил, что эта резолюция должна стать предметом обсуждения в Армении.

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