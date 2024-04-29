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WSJ: Германия может отказаться от плана тщательной проверки инвестиций Китая

Новости — Понедельник, 29 апреля 2024, 09:45 — Андрей Синявский

Германия рассматривает возможность сворачивания планов по усилению государственного контроля за китайскими инвестициями на фоне усилий западных стран ввести более жесткий подход к экономической политике КНР.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, решение об отказе от запланированного закона о проверке иностранных инвестиций стало более вероятным из-за опасений, что тщательная проверка китайских инвестиций может повредить усилиям Берлина по возрождению немецкой экономики.

Это может вызвать беспокойство западных союзников тем, что Пекин уменьшает давление США и Евросоюза, направленное на сдерживание глобального влияния Китая, говорится в материале.

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Соответствующий законопроект, описанный в документе Министерства экономики ФРГ, с которым ознакомился WSJ, предлагает предоставить правительству полномочия проверять иностранные инвестиции на предмет рисков для безопасности.

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Издание указывает, что это позволило бы немецкому правительству пересматривать новые виды инвестиций с нуля. В частности, речь идет о квантовых технологиях, сложных полупроводниках, искусственном интеллекте и критически важной инфраструктуре.

Немецкие чиновники, имена которых не называет WSJ, заявили, что Берлин скептически относится к предложению ЕС проверять исходящие инвестиции европейских компаний из-за дополнительной бюрократической волокиты, которую это создаст для бизнеса.

Смягчение позиции ФРГ по противостоянию с Китаем может привести к разногласиям с Еврокомиссией, которая усилила свое экономическое давление на Пекин и угрожает не допустить компании из КНР, которых субсидирует государство, к участию в тендерах на европейские государственные контракты, а также рассматривает вопрос о введении тарифов на импорт китайских электромобилей.

Ранее министр образования и науки Германии Беттина Штарк-Ватцингер призвала университеты тщательно проверять любые совместные проекты с Китаем в свете недавних арестов по обвинению в шпионаже.

Напомним, в прошлый понедельник в Германии арестовали трех вероятных шпионов, которые могли передавать информацию о военных технологиях китайской секретной службе. Одним из задержанных оказался помощник депутата Европарламента от "Альтернативы для Германии" Максимилиана Кра.

По словам федерального генпрокурора, Цзяна Г. обвиняют в деятельности в качестве агента иностранной спецслужбы в особо тяжком деле. В частности, следователи обвиняют мужчину в передаче информации о переговорах в Европарламенте и шпионаже за китайскими оппозиционерами в Германии. Европарламент временно отстранил Г. из-за обвинений.

Сам Кра заявил, что не собирается уходить в отставку после того, как его помощника обвинили в шпионаже на Китай.

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