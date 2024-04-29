В Сейме Литвы проходят публичные слушания украинцев, переживших войну РФ против Украины

В понедельник в Сейме Литвы состоятся публичные слушания лиц, переживших войну России против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

На мероприятии "Эхо трагедии: свидетельства мирных жителей и детей о войне России в Украине" люди поделятся свидетельствами из первых уст и воспоминаниями о своем опыте оккупации и депортации.

"Слушания направлены на обнародование разрушительных последствий войны, с уделением особого внимания личному опыту мирных жителей и детей, а также обсуждению возможностей юридической и политической ответственности за военные преступления, совершенные Россией в Украине", – заявляют организаторы.

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Слушания организованы гражданской сетью "Опора", международным центром победы Украины и инициативой Фонда открытой Литвы Ukcreate Hub.

Ранее в Литве допустили, что могут помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, но необходимо продумать, как именно это сделать.

Также министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста, однако не уточнил, какой именно может быть эта помощь.

23 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подтвердил сообщение о приостановлении предоставления консульских услуг украинским мужчинам мобилизационного возраста, которые находятся за рубежом.