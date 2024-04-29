Резонансное убийство украинских военных в Германии будет расследовать прокуратура Баварии

Прокуратура Баварии берет на себя расследование резонансного убийства двух украинских военных на юге Баварии, в котором подозревают гражданина России.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Делом об убийстве двух украинцев в городке Мурнау-ам-Штаффельзее дальше будет заниматься Центральный офис по противодействию экстремизму и терроризму.

На данном этапе расследования не исключают политическую мотивацию преступления.

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Перед этим неофициально стало известно, что подозреваемый 57-летний россиянин был пьян. В воскресенье ему избрали меру пресечения в виде ареста.

Как сообщала "ЕвроПравда", сообщение о двух мужчинах с тяжелыми ранениями в Мурнау поступило около 17:20 в субботу. На время приезда медиков один из них уже умер. Второй, который тоже имел тяжелые ранения, вскоре умер в больнице.

В МИД Украины сообщили, что погибшими оказались двое украинских военных, находившиеся в Германии на реабилитации.