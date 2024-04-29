Польские фермеры обжаловали в суде запрет на их блокаду границы в Дорогуске

Польские фермеры, которые блокировали проезд к пограничному переходу с Украиной в Дорогуске, обжаловали в суде решение войта гмины о роспуске их протеста.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF 24.

Сегодня истекает срок, когда аграрии могли обжаловать решение муниципального головы. Их письмо поступило в суд только после обеда.

В нем фермеры ставят под сомнение аргументы войта, который сослался на норму, позволяющую распускать народные собрания, если "их ход представляет существенную угрозу жизни или здоровью людей, или имуществу". О таком шаге просили, среди прочего, представители транспортных компаний и таможенных органов, чью деятельность осложнила сельскохозяйственная блокада.

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Организаторы сорванной акции протеста утверждают, что их акция не создает реальной угрозы, а войт "должен проверить влияние" собрания на жизнь и здоровье. "Акция протеста проходила очень мирно, инцидентов, которые могли бы угрожать жизни или здоровью людей, не было", – отмечают они.

Авторы жалобы, а это 39 человек, ставят под сомнение аргумент войта о том, что фермеры неоднократно пытались выйти на пути. Организаторы блокирования дороги в Окопах отмечают, что не перекрывали пути и не имеют к этому отношения, поскольку такие действия происходили во время отдельного митинга.

Суд также должен будет оценить, обоснованы ли аргументы войта о том, что водители грузовиков, которые стоят в очереди, выезжают на дорогу "прямо перед встречными транспортными средствами". Аграрии утверждают, что это обвинение является неточным, ведь городской голова не указывает на какую-то конкретную ситуацию, а очередь на пересечении границы – это "нормальная ситуация, к которой привыкли местные жители и водители".

Протестующие резюмируют, что войт не предоставил им доказательств того, что "произошли события, которые бы свидетельствовали о том, что ход протеста представляет угрозу жизни, здоровью или имуществу", а "общие заявления, основанные лишь на предположениях" не могут быть основанием для препятствования "выявлению своих взглядов и недовольства политическими решениями".

Дело будет зарегистрировано и выбран конкретный судья для его рассмотрения. Суд имеет 30 дней, чтобы рассмотреть дело и вынести решение, говорит судья Барбара Марковска, пресс-секретарь Окружного суда в Люблине, к которому обратились фермеры.

Если войт или фермеры будут недовольны решением суда, они смогут подать апелляцию во вторую инстанцию, то есть Апелляционный суд в Люблине.

На прошлой неделе польские протестующие свернули блокаду на КПП "Ягодин – Дорогуск", которая длилась с 9 февраля. Это произошло после решения войта гмины о сворачивании протеста.

Это также произошло после того, как 18 апреля премьер-министр Польши Дональд Туск призвал польских фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, подчеркнув, что Украина сейчас находится в крайне сложной ситуации.

Утром 29 апреля стало известно, что польские фермеры прекратили блокирование движения грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Гребенне – Рава-Русская", который был последним заблокированным КПП.