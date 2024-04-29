Глава МИД Эстонии: Сбои в работе GPS – это сознательная гибридная атака России

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что сбои в работе GPS в воздушном пространстве Эстонии являются умышленной гибридной атакой России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Эстонский министр намерен инициировать обсуждение этой темы как на уровне Евросоюза, так и НАТО.

"Это гибридная атака. В самых разных сферах Россия вмешивается в нашу жизнь на нашей территории. Это целенаправленные атаки через спецслужбы на имущество наших общественных деятелей, на наши памятники.

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Это кибератаки или совсем преднамеренные действия, связанные с глушением сигнала GPS. Россия прекрасно знает, что создаваемые ею препятствия очень опасны для нашего воздушного движения и противоречат международным конвенциям, к которым присоединилась Россия. Это намеренная деятельность, которая подвергает человеческие жизни опасности", – заявил Тсахкна.

По его словам, нужно как можно быстрее показать, что они занимаются этой проблемой, осознают ситуацию и ответственность за нее лежит на агрессивной России.

"Было бы хуже, если бы ради туристов мы скрыли тот факт, что на наше авиасообщение влияют злонамеренные действия России. Такую ответственность я, конечно, не хочу брать на себя как министр иностранных дел", – сказал Тсахкна.

Член комиссии Рийгикогу по государственной обороне Раймонд Кальюлайд сообщил ERR, что комиссия не располагает информацией о том, что глушение GPS-сигналов является сознательной гибридной атакой против Эстонии.

На прошлой неделе самолеты Finnair, следовавшие из Хельсинки в Тарту, дважды были вынуждены вернуться в Хельсинки из-за сбоев в работе GPS в воздушном пространстве Эстонии.

В понедельник Finnair объявил о приостановке всех рейсов в эстонский город Тарту на один месяц из-за зафиксированных помех в работе GPS.

Напомним, страны Балтии предупредили, что глушение GPS, в котором обвиняют России, может повлечь за собой воздушную катастрофу.