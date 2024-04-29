КНДР разродилась панегириком "героической российской армии" из-за поставок Украине ATACMS

Союзная России в полномасштабной агрессии против Украины Северная Корея 29 апреля опубликовала заявление, где попыталась раскритиковать поставки украинским Вооруженным Силам американских дальнобойных ракет ATACMS.

Текст заявления представителя северокорейского Министерства обороны под названием "Непродуманный вариант приведет к катастрофе" опубликовало агентство ЦТАК, сообщает "Европейская правда".

Представитель Пхеньяна утверждает, что тайной поставкой Украине ракет ATACMS администрация США "еще четче предала свое истинное лицо как нарушителя мира, обостряющего войну".

"На этот раз она прибегла к такой подлой политике, как предоставление своим холуям даже ракет дальнего радиуса действия для нападения на российскую территорию, пытаясь переломить ход войны, которая в последнее время ведется против них более серьезно, чем когда-либо", – осмелился сказать представитель Минобороны КНДР.

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Он считает, что эти поставки "приведут к разжиганию безрассудной конфронтационной истерии марионеточной клики Зеленского", а Вашингтон "потерпит поражение на украинском поле боя".

"США никогда не смогут победить героическую российскую армию и народ с любым новейшим вооружением или военной поддержкой", – такими пафосными словами завершается заявление северокорейского Минобороны.

На прошлой неделе советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил сообщения СМИ о том, что Украина уже получила дальнобойные ракеты ATACMS в составе предыдущего пакета военной помощи.

По информации СМИ, в США надеются, что решение о ATACMS для Украины, подтолкнет Германию к аналогичному шагу в отношении собственных крылатых ракет Taurus.