Франция распорядилась отдать приоритет производству ракет ПВО для SAMP/T

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню впервые использовал свои специальные полномочия, чтобы приоритезировать производство ракет Aster для системы противовоздушной обороны SAMP/T над гражданскими заказами.

Об этом он заявил во время визита в итальянскую Корсику для встречи с министром обороны Италии Гвидо Крозетто, пишет "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Как пояснил Лекорню, он впервые использовал специальные полномочия в отношении европейской компании MBDA для того, чтобы ее оборонные заказы получали более высокий приоритет, чем гражданские.

"Игроки оборонной промышленности должны понимать, что они должны работать быстрее, и что от этой работы зависит будущее страны", – прокомментировал Крозетто.

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Образованная в 2021 году путем слияния трех оружейных компаний, MBDA имеет подразделения в Великобритании, Италии, Германии и Франции.

Ракеты Aster 15 и 30 производятся и собираются в Италии и Франции. Эти государства передали Украине часть этих ракет из собственных запасов для системы противовоздушной обороны SAMP/T, которая используется для отражения российских атак.

Ранее MBDA заявила, что сократит время производства Aster с 42 до менее 18 месяцев до 2026 года. Это означает, что количество произведенных ракет за этот же период должно вырасти на 50%.

Одним из замедляющих факторов в производстве Aster является тот факт, что компоненты ракет должны перевозиться через Альпы во время производственного процесса. Во Франции, где происходит окончательная сборка ракет, обещали рассмотреть возможность открытия второй производственной линии в Италии.

В прошлом месяце французский министр обороны Себастьен Лекорню заявил, что "не исключает" реквизиции мощностей предприятий для того, чтобы наращивать оборонное производство.