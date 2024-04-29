Еврокомиссия продает часть своих помещений в Брюсселе за почти 1 млрд евро

Европейская комиссия 29 апреля заключила соглашение с бельгийским суверенным фондом SFPIM о продаже 23 офисных зданий в так называемом Европейском квартале Брюсселя за 900 миллионов евро.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Еврокомиссии.

В рамках соглашения SFPIM модернизирует офисные помещения в соответствии с согласованным с властями Брюсселя планом озеленения города. Часть зданий в будущем планируют будет превратить в жилье.

Продажа помещений, принадлежащих Еврокомиссии в Брюсселе и расположенных в так называемом Европейском квартале, имеет целью "модернизировать и озеленить" ее офисы и уменьшить углеродный след.

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"Эта операция позволит превратить Европейский квартал в современный, привлекательный и зеленый район, где офисные здания будут гармонично сосуществовать с жилыми домами, розничной торговлей и досугом", – говорят в Еврокомиссии.

Брюссель в свою очередь заинтересован в том, чтобы оставаться местом расположения ключевых институтов Евросоюза.

Напомним, в прошлом году Европарламент решил арендовать в Страсбурге еще одно здание для своих нужд, несмотря на критику части депутатов, что это лишние расходы.